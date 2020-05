Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi người đàn ông đi xe máy qua cầu. Khi bạn bè hỏi lái xe qua cầu được không, người đàn ông nói với giọng "lè nhè" rằng không sao.

Sau đó, nhóm bạn đứng chờ còn người đàn ông lao một mạch lên cầu. Khi gần đến đầu cầu bên kia, người đàn ông bất ngờ lạc tay lái, cả người cả xe lao xuống sông. Nhóm bạn vội hô hào thậm chí nhảy xuống cứu giúp.

Khăng khăng lái xe máy qua cầu, người đàn ông có cú "liệng" xuống sông khiến tất cả hoảng hồn

Dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau phía dưới clip. Nhiều người tỏ ra bất bình với sự chủ quan của người đàn ông, số khác cho rằng đây chỉ là một màn "diễn sâu".

"Có vẻ như anh ta không tỉnh táo, giọng nói cũng không rõ ràng, chắc là xỉn rồi. Đã thế bạn bảo đưa qua cầu còn sĩ diện không cần", thành viên Cảnh Toàn bày tỏ.

"Nhìn cảnh như dàn dựng vậy. Nhưng cú ngã khá ê ẩm đấy, cái xe nhúng nước cũng sửa mệt", một dân mạng khác nhận xét.

Dù là thật hay diễn thì rõ ràng, hành động mạng tính mạng của bản thân ra đánh cược cũng không phải điều hay, thậm chí nguy hiểm khó lường.



Tác giả: Duy Nam



Nguồn tin: Báo Tổ Quốc