Khác với chủ shop bị trộm chân váy 160k, chủ quán Hải Phòng xử khách ăn quỵt ấm tình người

Vụ việc "đánh đập" thiếu nữ 16 tuổi đi ăn trộm đồ ở Thanh Hóa chưa hết xôn xao thì mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục chia sẻ 1 vụ bắt quả tang khách ăn quỵt tại Hải Phòng. Thế nhưng không có chửi bới, bắt đền hay đánh người, cách xử lý nhân văn của chủ quán ăn lại khiến dân mạng cảm thấy vừa nể, vừa ấm áp tình người.

Người đăng tải clip cho biết, tại quán lẩu ở Hải Phòng, 1 người đàn ông đến quán ăn lẩu cá tầm, no say rồi đứng dậy hồn nhiên đi về. Chủ quán bắt tại trận, quay clip và bắt người đàn ông này... review về quán lẩu.

Khách ăn quỵt tiền, quán xử ấm tình người, dân mạng khen tấm tắc

Trong video, người đàn ông lắp bắp, khép nép trả lời người đàn ông đứng nói chuyện đối diện. Chủ quán hỏi:

"- Bây giờ ông ăn, ông cảm nhận đồ ăn thế nào

- Dạ ăn được ạ!

- Được thôi á? Nói thật ngon hay không ngon thì nói? Ăn lẩu cá tầm bao nhiêu ấy nhỉ?

- Dạ ngon, em ăn lẩu cá tầm 1 triệu.

- Bây giờ coi như tôi thuê ông review, ông quảng cáo cho quán, ông đọc đi: Hôm nay tôi ăn lúc 10h sáng quán Lẩu S.K ở Tô Hiệu..."

Người đàn ông răm rắp đọc lại theo lời chủ quán. Người chủ cũng phân tích, khuyên nhủ người đàn ông: "Coi như hôm nay tôi không làm khó nữa. Bây giờ ông phải xem như nào, đi ăn quán khác phải cẩn thận, giờ người ta nhớ mặt ông rồi... Mà tốt nhất ông đừng nên làm như vậy nữa".

Theo nguồn tin đăng tải cho biết, người đàn ông tên Đ., nhà ở Hải Phòng. Cách đây 10 năm từng là DJ ở trên Hải Dương. Vợ bỏ đi, đầu óc cũng trở nên bất thường từ đó. Đoạn clip được quay lại cũng cho thấy người đàn ông không minh mẫn lắm.

"Sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng thì có một số anh bạn bè đồng nghiệp cũ đã chủ động nhắn tin cho chủ quán và xin được trả lại số tiền mà anh ấy đã ăn.", một người thông tin.

Sự việc gửi lại tiền thì chưa rõ, nhưng cách xử lý văn minh, có tình người của chủ quán lẩu khiến dân mạng tấm tắc, để lại nhiều bình luận ngợi khen.

- So với vụ cô bé trộm quần áo ở Thanh Hóa thì anh chủ quán này quá tử tế rồi. Cùng là chủ mà hành xử khác biệt quá.

- Chủ quán dễ thương thật. Cũng là một cách marketing rất hay, vừa cảnh báo cho những quán ăn khác nữa. Cách xử lý xứng đáng 10 điểm.

- Hành động quá khéo léo. Đối nhân xử thế sao mà người ta vừa sợ vừa nể, như vậy mới hay. Nói chuyện với người quỵt tiền mà vẫn nhẹ nhàng y như khách hàng thường vậy!

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc