Hà Tĩnh: Truy tìm nguyên nhân ngao chết trắng đầm

Chiều ngày 25/2, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được báo cáo sơ bộ của Sở NN&PTNT tỉnh này về thực trạng ngao chết hàng loạt xảy ra ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà), chiều 24/2, Viện Thủy sản 1 đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng tại khu vực nuôi trồng.

Qua kiểm tra, bước đầu Đoàn kiểm tra Viện Thủy sản 1 nhận định nguyên nhân ngao ở đây bị chết không phải do dịch bệnh mà do điều kiện thời tiết thay đổi: liên tục có mưa nhiều, trời lạnh kèm theo sương muối. Khu vực bãi bồi nuôi ngao vẫn luôn chịu những tác động không nhỏ do ảnh hưởng của con nước (nước ngọt, nước mặn pha lẫn).

Điều kiện thời tiết như trên khiến loại nhuyễn thể hay mẫn cảm như ngao không thể thích nghi.

Chuyên gia của Viện Thủy sản 1 cẩn thận kiểm tra khu vực ngao chết trắng đầm

Để có kết luận khoa học về thực trạng này, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước, đất bùn, vật phẩm để tiến hành phân tích, nghiên cứu.

Trong lúc chờ ngành chức năng có kết luận, Viện Thủy sản 1 khuyến cáo người dân không nên hoang mang; tiếp tục chăm sóc tốt các diện tích nuôi trồng còn lại.

Bên cạnh đó, bà con nhân dân cần tổ chức ra quân thu gom số ngao chết, làm sạch vệ sinh môi trường, tiến hành các biện pháp cải tạo ao đầm để tiếp tục cho vụ thả giống mới.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch, bỗng chốc hàng chục héc ta ngao nuôi thương phẩm của bà con xã Mai Phụ - “thủ phủ” nghề nuôi ngao của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bỗng chết hàng loạt.

Theo tính toán của chính quyền xã Mai Phụ, mỗi ha nuôi ngao đạt sản lượng bình quân 30 - 35 tấn, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tính giá thời điểm này, với mỗi kg ngao sống được bán giá 12.000 đồng- 14.000 đồng (tùy loại), mỗi ha cho lãi cả trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, với bình quân thiệt hại trên 40% (nhiều hộ thiệt hại đến 80% diện tích), thiệt hại của người dân là vô cùng lớn, nhiều hộ lâm vào cảnh trắng tay.

