Hà Tĩnh: Phạt hành chính 7 tài xế vi phạm giao thông số tiền hàng trăm triệu đồng

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 7 trường hợp do vi phạm khi tham gia giao thông với tổng số tiền 276 triệu đồng. Trong đó, riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn số tiền 245 triệu đồng.

Các trường hợp bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng gồm; Lương Hữu T. (41 tuổi, trú tại xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh), Đào Văn V. (29 tuổi, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà), Nguyễn Văn Q. (50 tuổi, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc), Trần Quốc H. (48 tuổi, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê), Nguyễn Văn N. (36 tuổi, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, Nguyễn Đức C. (25 tuổi, trú tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) bị xử phạt 46 triệu đồng (trong đó 35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn, 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông).

Võ Thị V. (32 tuổi, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) bị xử phạt 46 triệu đồng (trong đó 35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn, 11 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường, phần đường quy định gây tai nạn giao thông), tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết