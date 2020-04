Hà Tĩnh: Khẩn trương dựng 60 phòng cách ly dã chiến để cách ly độc lập các trường hợp F1, F2

Chiều 4/4, ông Trần Bình Thân, Trưởng khung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang khảo sát, khẩn trương dựng 60 phòng cách ly dã chiến tại khu vực cổng B - cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, để tiến hành cách ly độc lập tất cả các trường hợp F1, F2.

Sau khi khảo sát, tòa nhà siêu thị nằm tronng khu vực Cổng B - cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được chọn là nơi dựng 60 phòng cách ly độc lập.

Theo ông Thân, những phòng cách ly độc lập này sẽ được dùng để cách ly độc lập 40 trường hợp F1 hiện đang cách ly tập trung ở khu cách ly cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, từng có lịch sử tiếp xúc liên quan đến ổ dịch quán bar The For You ở Bangkok (Thái Lan). Ngoài ra, những trường hợp từng đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai hiện đang được cách ly ở các địa phương cũng sẽ được đưa về đây để cách ly độc lập.

“Qua khảo sát, tại khu vực Cổng B - cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có toà nhà siêu thị của 1 doanh nghiệp bỏ hoang, thích hợp để lập các phòng cách ly dã chiến. Sau khi đề xuất, doanh nghiệp đã đồng ý. Hiện, lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng để hoàn thành 60 phòng cách ly trong thời gian nhanh nhất”, ông Thân nói.

Lực lượng đoàn thanh niên dọn dẹp để khẩn trương dựng các phòng cách ly



Theo ghi nhận, để nhanh chóng hoàn thành 60 phòng cách ly, chiều nay, trên 50 đoàn viên thanh niên, tổ cơ khí, viễn thông… đã có mặt tiến hành dọn dẹp, kéo đường điện và bắt đầu hàn các phòng bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh đã có 3 ca dương tính Covid-19. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này nhận định, trong những ngày tới, dự báo Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ rất cao xuất hiện nhiều ca bệnh mới.

Để kịp thời chặn đứng nguồn dịch, không để lây lan ra cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh đã phát công điện khẩn gửi các địa phương yêu cầu nhanh chóng cách ly độc lập, mỗi người một phòng riêng đối với nhóm F1, F2 liên quan đến ổ dịch quán bar The For You ở Bangkok (Thái Lan).

Đối với những trường hợp đã từng khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, thăm hỏi, học tập liên quan đến dịch vụ của công ty Trường Sinh tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 cũng phải tổ chức cách ly độc lập tương tự công dân trở về từ Thái Lan.

Dự kiến 60 phòng cách ly dã chiến sẽ hoàn thành trong thời gian nhanh nhất.

Trước đó, vào ngày 3 /4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh cũng đã đưa ra quyết định ở phút chót: Tạm lùi thời gian bàn giao các công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung thêm 7 ngày để tiến hành sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm.

