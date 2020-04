Hà Tĩnh có hai Phó Giám đốc Công an tỉnh mới

Thượng tá Trần Xuân Ánh, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an trao quyết định cho hai tân Phó Giám đốc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Đinh Việt Dũng, Trưởng phòng An ninh đối nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của hai tân Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua. Trên cương vị công tác mới, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Thượng tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự tại địa phương, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo điều động Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả: N.T, H.Q

Nguồn tin: Báo Nhân Dân