Hà Tĩnh: Chủ tịch xã 'xin' đất của trang trại để san lấp công trình

Nhận được phản ánh của người dân về việc một chủ trang trại tại khu vực thôn Đông Thạc, xã Kim Song Trường tự ý đào đất vận rồi chuyển ra ngoài khu vực trang trại, PV đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Máy xúc đào đang đổ đất lên xe tải.

Được biết trang trại này trước đây thuộc Công ty Lộc Trường do một số tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập, sau đó chuyển cho một cá nhân người Nghệ An, hiện tại trên tư cách pháp lý là của ông Hoàng Đăng Hùng.

Theo quan sát, chủ trang trại đang cho tiến hành cải tạo hầm bioga. Về nguyên tắc, số đất này chỉ được xử lý trong khu vực trang trại, tuy nhiên không hiểu vì sao lại được chở ra ngoài.

Xe chở đất ra ngoài khuôn viên trang trại.



Ghi nhận tại hiện trường, phía ngoài trang trại có hàng chục chiếc xe tải đang xếp hàng, phía trong xuất hiện một máy múc đào công suất lớn đang đào đất đổ lên những xe tải rồi vận chuyển ra khỏi khu vực trang trại.

Đoàn xe tải đang chờ ''ăn đất'' phía trước cổng trang trại.

Làm việc với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khẳng định: ''Việc cải tạo chỉ được diễn ra trong khu vực khuôn viên trang trại, còn nếu đưa đất ra ngoài là hoàn toàn sai''.

Ông Cường cũng cho hay: ''Vấn đề đất đai khi đã chuyển nhượng thì không qua huyện mà phải thông qua Sở, việc đưa đất ra ngoài thì chính quyền địa phương cấp xã phải can thiệp xử lí".

Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cũng có mặt tại hiện trường.

Tiếp sau đó, PV có trao đổi với ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường về vấn đề trên thì nhận được câu trả lời: "Việc cải tạo này là do địa phương xin đất của chủ trang trại. Chỗ trang trại đó thừa đất nên họ cho xã đưa về đổ công trình phúc lợi cho xóm".

Một trong những địa điểm tại địa phương được xe tải đổ đất.

Khi PV ghi nhận tại hiện trường và phản ánh đến lãnh đạo chính quyền địa phương thì sự việc được dừng lại khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên sau thời gian đó tình trạng đào đất chở ra ngoài tại đây vẫn tiếp tục diễn ra.

