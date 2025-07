Hiện trường vụ ô tô tông hai xe máy rơi sông, tìm thấy t.h.i t.h.ể b.é t.r.a.i

Người dân theo dõi lực lượng chức năng trục vớt ô tô rơi xuống sông khi qua xã Vạn An, Nghệ An chiều 13-7 - Ảnh: TÂM PHẠM

Đến 22h30 tối 13-7, theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online tại hiện trường vụ tai nạn ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, rất đông người dân vẫn đang có mặt để theo dõi lực lượng tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích.

Có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, ông Vương Hồng Thái - chủ tịch UBND xã Vạn An - cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ tới để cứu hộ, cứu nạn.

Do hiện trường tai nạn ban đầu có nhiều người bị thương nên chưa xác định được chính xác số người mất tích.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường ô tô lao xuống sông sau va chạm, tìm thấy thi thể cháu bé, còn 1 người mất tích

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 16h30 chiều 13-7, tại km32+100 quốc lộ 46A đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do anh Trần Hữu Ba - 37 tuổi, ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ), nay là xã Vạn An - điều khiển chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An.

Trên xe anh Ba có anh Trần Văn Trung (35 tuổi, ngụ xã Vạn An) và một người tên Sơn - 35 tuổi, quê thành phố Vinh (cũ).

Chiếc ô tô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại đoạn qua cầu Sông Cụt, xe anh Ba va chạm với xe máy của anh Đậu Đình Công (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ Nguyễn Thị Bình (28 tuổi) và con trai Đậu Đình Ph. (4 tuổi), cháu Đậu Đình Q. (9 tuổi) và xe máy do bà Hoàng Thị Quý (52 tuổi) chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Công tử vong. Anh Ba, chị Bình và cháu Ph. bị thương nặng.

...

Riêng cháu Q. và anh Sơn mất tích khi chiếc ô tô rơi xuống sông.

Đến khoảng 21h30 tối 13-7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu Q. ở dưới sông. Thi thể cháu Q. được làm thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng.

Do đêm tối, nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân còn lại là anh Sơn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang huy động thuyền, lưới và thợ lặn quần thảo khu vực 100m quanh cầu để tìm nạn nhân.

Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 13-7, chiếc ô tô chở ba người đàn ông chạy hướng Kim Liên - Vạn An bất ngờ mất lái tông hai xe máy rồi rơi xuống sông Cụt - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc máy cẩu đang thi công ở gần hiện trường được điều động tới hiện trường cẩu chiếc ô tô - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc xe máy bị tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc xe máy của anh Đậu Đình Công (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ, con và cháu bị biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến khoảng 21h30 tối 13-7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu Q. ở dưới sông. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang huy động thuyền, lưới và thợ lặn quần thảo khu vực 100m quanh cầu để tìm nạn nhân - Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng trăm người dân theo dõi công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân mất tích - Ảnh: DOÃN HÒA

Lực lượng công an, viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ