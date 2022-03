Đường nối cảng Vũng Áng đến khu liên hợp gang thép Formosa "nát như tương"

Tuyến đường từ cảng Vũng Áng đến khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh có chiều dài 4,2 km đi qua địa bàn xã Kỳ Lợi được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Tuyến đường nhằm rút ngắn khoảng cách từ Khu liên hợp gang thép Formosa với cụm cảng Vũng Áng.

Tuy nhiên, sau khoảng 9 năm đưa vào sử dụng thì tuyến đường đã “nát như tương” mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần.

Có mặt tại tuyến đường này, đoạn nối từ Quốc lộ 12C đến cổng phụ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh dài 4,2 km thế nhưng mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn đường có chiều dài từ 5 đến 7m, lớp thảm nhựa bề mặt bị nứt vỡ, bong tróc, tạo thành những “ổ gà, ổ voi”, có những đoạn tạo thành hố sâu từ 20 đến 30cm, khiến phương tiện, đặc biệt là xe máy, ô tô 5 chỗ lưu thông khó khăn.

Vì đường xuống cấp nên người điều khiển phương tiện mỗi khi phải đi qua đây đều ở trong tâm trạng tập trung hết mức, thường xuyên phải giảm tốc độ, luồn lách để “né” những “chiếc bẫy chết người”.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường, đây là tuyến đường chủ yếu để chuyên chở hàng hóa giữa cảng nước sâu Sơn Dương và cảng Vũng Áng nên lưu lượng phương tiện có tải trọng lớn như: xe tải, container, xe chở vật liệu lưu thông, đan xen với đó là lượng xe máy, ô tô 5 chỗ tạo nên khung cảnh hỗn loạn, các phương tiện vừa đi vừa né tránh nhau vừa né những “vũng trâu đằm” rất nguy hiểm.

Bà Mai Thị Đương (bán nước bên đường), ngao ngán khi nói về tuyến đường: “Đường này hư hỏng, xuống cấp đã lâu rồi, nhất là thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài, đường càng xuống cấp hơn nữa. Ban ngày còn đỡ. Ban đêm tuyến này không có đèn đường, người đi đường từ nơi xa đến không biết vậy là cứ nhè ngay “ổ gà” mà chạy thẳng vào, cực kỳ nguy hiểm”.

Ổ gà lởm chởm đá, đe dọa an toàn người tham gia giao thông

“Tôi bán nước ở đây đã chứng kiến nhiều vụ TNGT lắm rồi”, bà Đường nói.

Ngoài ra, trên tuyến đường này có điểm trường THCS Trinh Lợi với hàng trăm con em xã Kỳ Lợi đang theo học. Mỗi khi tan trường là đối diện với hiểm họa từ những ổ voi dày đặc trên đoạn đường từ trường về nhà.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Lợi thông tin, đoạn đường này chạy qua thôn Hải Thanh và thôn Tân Phúc Thành với khoảng 600 hộ dân đang chờ di dời lên khu tái định cư.

“Từ ngày đưa vào sử dụng thì tuyến đường đã được gia cố nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy vì ở đây nền đường yếu, thường bị sụt lún”, vị này cho biết.

Xe máy phải luồn lách để tránh "ổ gà"

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (Chủ đầu tư dự án) thông tin, đoạn đường dài 4,2 km có tổng mức đầu tư 174 tỉ đồng, được đem vào sử dụng từ năm 2013.

Đây là tuyến đường có nền đường yếu, thường hay sụt lún cộng thêm các xe trọng tải lớn chở hàng hay lưu thông nên đường thường hư hỏng, xuống cấp.

Tuyến đường thường có lưu lượng lớn xe container, đầu kéo, xe buýt lưu thông

“Theo nghị quyết HĐND tỉnh, dự kiến sẽ đầu tư một tuyến đường mới thay thế cho tuyến đường này theo nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025”, vị này cho biết.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông