Dân tranh nhau mua 23 lô đất quê, khởi điểm 250 triệu/lô, đấu giá lên 1 tỷ

Sáng 2/4, tại trụ sở UBND xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), công ty đấu giá hợp danh Trọng Tín (có địa chỉ tại số 89 – Ngô Sỹ Liên – Phường Tân Sơn –TP.Thanh Hóa) tổ chức bán đấu giá 23 lô đất tại Mặt bằng quy hoặc 938/QĐ- UBND ngày 2/6/2020 khu dân cư Đông Vũng Cao, thôn Bột Thương, xã Xuân Sinh.

Có 23 lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch này được đưa ra bán đấu giá, với tổng diện tích là 3.12.5m2, mỗi lô đất có diện tích từ 125 – 150m2 (từ lô số 24 – 46).

Người dân tập trung tại UBND xã Xuân Sinh để tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm mỗi lô đất là 250 triệu đồng, tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất là 45 triệu đồng/lô.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và nhiều cá nhân, tổ chức môi giới và kinh doanh bất động sản từ khắp nơi đã đổ về trụ sở UBND xã Xuân Sinh để tham dự phiên đấu giá 23 lô đất trên.

Khoảng 300 chiếc xe ô tô sắp hàng dài, đỗ xung quanh trụ sở UBND xã Xuân Sinh. Đây là lần đầu tiên người dân địa phương nhìn thấy một lượng lớn người và xe ô tô tập trung về trụ sở xã lớn như vậy.

Hàng nghìn người dân có mặt tại sân UBND xã Xuân Sinh từ sáng sớm để tham giá đấu giá, khiến cho không khí buổi đấu giá rất "nóng".

Sân trụ sở UBND Xuân Sinh chật cứng như nêm, dòng người chen nhau để tiến vào hội trường nơi tiến hành phiên đấu giá đất. Đây được coi là hiện tượng lạ khi 23 lô đất tại xã Xuân Sinh được coi là đất quê, trước đó giá trị sinh lời của chúng không cao. Xã Xuân Sinh nằm cách trung tâm hành chính huyện Thọ Xuân khoảng 5km.

Ngoài cổng trụ sở nơi tổ chức đấu giá đất, nhiều người cũng mang theo một số tấm biến “tự chế” tranh thủ chào mới bán đất.

Từ khi phiên đấu giá bắt đầu, không khí tại hội trường nơi tổ chức đấu giá các lô đất ngày một nóng lên. Những người có hồ sơ tham gia đấu giá các lô đất tranh giành nhau mua, khiến cho giá trúng đấu giá các lô đất trên được đẩy lên rất cao.

... Chen nhau đấu giá đất.



Từ giá khởi điểm là 250 triệu đồng, mỗi lô đất được đấu lên tiền tỷ (từ 1.0 – 1.3 tỷ đồng). Kết quả trên khiến nhiều người tham gia mua hồ sơ đấu giá sửng sốt.

Điều bất ngờ là dù có hơn 1.000 hồ sơ tham gia đấu giá 23 lô đất, nhưng chỉ có 4 người trúng đấu giá gồm các ông, bà: Lương Thị H., Nguyễn Xuân T., Nguyễn Thị Thanh H. và Đào Quốc H.

Khi công ty đấu giá công bố kết quả trúng đấu giá của 23 lô đất, mỗi lô nhảy vọt từ 250 triệu lên hơn 1 tỷ đồng khiến hàng nghìn người tham gia đấu giá chỉ biết “mắt chữ A, mồm chữ O”.

Chị Thu – một người kinh doanh bất động sản tham gia đấu giá cho biết, chị mua 3 hồ sơ tham gia đấu giá 3 lô đất tại mặt bằng quy hoặc trên. Sau khi khảo sát giá đất tại địa phương, chị đã trả giá mỗi lô đất từ 500 – 700 triệu đồng, nhưng vẫn không trúng. Chị này và rất nhiều người khác tham gia đấu giá cũng không hiểu vì sao 4 người trên lại đẩy giá các lô đất trên lên tiền tỷ (!?)

Hàng trăm chiếc xe đậu kín trước cổng và xung quanh hội trường UBND xã Xuân Sinh.

Ông Lê Lim – Giám đốc công ty đấu giá hợp danh Trọng Tín xác nhận, đơn vị này vừa tổ chức đấu giá 23 lô đất tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân. Từ giá khởi điểm 250 triệu đồng/lô, giá trúng đấu giá mỗi lô đất được đẩy lên gấp 4 – 5 lần giá khởi điểm, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Ông Lim cho biết, công ty tiến hành trình tự, thủ tục buổi đấu giá đất theo đúng quy định của pháp luật, giá trúng đấu giá cao hoàn toàn xuất phát từ sự trả giá của người mua.

Theo dự kiến, ngày 9/4, 23 lô đất khác tại mặt bằng quy hoạch trên thuộc xã Xuân Sinh (từ lô 1 – 23) sẽ được công ty đấu giá hợp danh Trọng Tín đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm của mỗi lô đất là 250 triệu đồng.

Ông Lê Đức Dũng - Chủ tịch UBND Xuân Sinh xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, dự kiến ngày 9/3, 23 lô đất còn lại tại mặt bằng quy hoạch trên sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá.

Hiện tại, giá đất giao dịch tại địa phương đang "nóng" và ở mức cao.

