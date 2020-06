Đại úy công an ‘làm ăn’ với người bị giam

Vợ không biết chồng làm ăn phi pháp Đối với vợ của Đại úy Sơn và bạn của Thiện khi mở tài khoản nhận tiền của người thân các bị can, cả hai đều không biết sử dụng các tài khoản này cho việc phạm tội nên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự. Đối với vụ án thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị giam giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn thì quá trình điều tra đến nay không đủ căn cứ xác định lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác để hai can phạm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án này. Đến nay, toàn bộ cá nhân liên quan ca trực xảy ra vụ trốn trại đã bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.