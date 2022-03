Con trai mua nguyên liệu về cho mẹ ở quê tự pha chế, sản xuất nước xịt khuẩn Covid-19 giả

Ngày 9/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Đặng Hữu Huỳnh (SN 1991) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, mẹ ruột Huỳnh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả các chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS.

Trước đó vào ngày 6/3, trên địa bàn phường Hồng Sơn (thành phố Vinh), Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành phá án, bắt quả tang đối tượng Đặng Hữu Huỳnh đang có hành vi bán 1.677 chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS.

Đối tượng Huỳnh tại công an.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng Công an thi hành lệnh khám xét nơi sản xuất hàng giả tại nhà mẹ đẻ của đối tượng Huỳnh là Nguyễn Thị Hồng ở xã Tùng Lộc (Can Lộc).

Tại đây, công an thu giữ 2.912 vỏ chai nhựa và các thùng nhựa lớn, các chai lọ đựng các dung dịch hóa chất. Đây là những công cụ, phương tiện để Đặng Hữu Huỳnh tổ chức sản xuất nước sát khuẩn giả.

... Hàng nghìn vỏ chai nhựa thu giữ tại cơ sở sản xuất hàng giả ở nhà mẹ đẻ của Huỳnh.

Qua đấu tranh của công an, bước đầu Đặng Hữu Huỳnh khai nhận, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước sát khuẩn tăng cao mà hàng hóa thì khan hiếm nên Huỳnh đã tìm cách sản xuất hàng giả.

Huỳnh đặt mua các nguyên liệu về để mẹ mình dùng pha chế, đóng gói thành các chai nước sát khuẩn giả nhãn hiệu AERIUS nổi tiếng trên thị trường. Huỳnh sau đó vận chuyển các chai nước xịt khuẩn này ra thành phố Vinh để bán cho nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Những chai nước xịt khuẩn giả được bán ra thị trường.

Mỗi chai sát khuẩn giả được Huỳnh bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa gần 230 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ