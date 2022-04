Clip: Xảy ra va chạm giao thông, nam tài xế đấm túi bụi khiến đối phương không kịp trở tay

Theo đoạn clip ghi lại, sau khi xảy ra va chạm trên đường, 2 tài xế cho xe dừng lại để giải quyết mâu thuẫn. Tài xế áo xanh xuống gặp tài xế áo đen để nói chuyện.

Sau một hồi cự cãi, tài xế áo xanh liền ra đòn, đánh tới tấp tài xế áo đen. Những cú đánh quá nhanh, quá mạnh khiến tài xế áo đen không kịp phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận rồi lảo đảo ngã xuống đường.

Thấy vậy, tài xế áo xanh hậm hực rời khỏi hiện trường.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân sự việc là gì, ai đúng ai sai, tuy nhiên, hành động xô xát của 2 tài xế sau va chạm vấp phải sự phản đối của cộng đồng mạng.

"Điều khiển xe trên đường xảy ra va chạm là chuyện bình thường, nhường nhịn nhau chút là xong mà cứ phải đánh đấm mới được à"

"Không cần biết ai đúng ai sai nhưng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là sai rồi"

"Lỡ tay đánh trọng thương hay đánh chết người thì lại phải đối mặt với Pháp luật rồi. Bởi vậy, tham gia giao thông thì nên bình tĩnh, xảy ra va chạm tìm cách giải quyết êm đẹp chứ không nên hành động như trên".

