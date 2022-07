Clip vụ nổ súng ở quán Talking Lounge mới khai trương khiến 5 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Lúc 0 giờ 38 sáng 19.7 xảy ra vụ nổ súng tại khu vực quán Talking Lounge (nút giao ngã 5 xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói là quán bar - cà phê này vừa khai trước hôm trước.

Theo người chia sẻ clip, một nhóm thanh niên bắn nhiều phát súng vào quán khiến ít nhất 5 người bị thương, phải đi cấp cứu.

... Nhóm thanh niên mang theo súng đi trên 2 xe máy tới trước quán Talking Lounge



Theo nội dung clip, một người từ trong quán chạy ra và xô xát với một thanh niên đi xe máy trước khi xảy ra vụ nổ súng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao. Nhóm thanh niên mang theo súng đi trên hai xe máy. Sau khi nổ súng vào quán thì bọn chúng bỏ đi.

Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc điều tra và truy tìm các kẻ gây án.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn