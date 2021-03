CLIP: Tưởng "đại gia" nên dẫn vào trường gà, ai dè… công an

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 42 đối tượng cho Công an huyện Gò Công Đông để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Clip bắt trường gà

Theo thông tin ban đầu, trường gà này do một người có tên là Mát Lượng (ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đứng ra tổ chức trên phần đất tại hộ bà Nguyễn Thị Cúc ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông; có rất nhiều vòng cảnh giới.

... Hiện trường lúc các con bạc bị bắt



Chiều 7-3, một "con bạc" đã dẫn một nhóm người đi ôtô sang vào trường gà chơi vì tưởng là "đại gia". Lúc này, khi các con bạc đang sát phạt thì các "đại gia" nổ súng và từ nhiều phía, trinh sát Phòng Cảnh sát Cơ động cùng trinh sát Bộ đội Biên phòng Tiền Giang ập vào, khống chế 42 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 cái cân, 12 con gà đá, hàng trăm cuộc băng keo, 54 xe máy, 29 điện thoại và 202 triệu đồng…

Tác giả: M. SƠN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động