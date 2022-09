Clip tài xế đi ô tô đánh nhân viên trạm thu phí đang mang thai

Your browser does not support the video tag.

Theo nội dung clip, sau khi lời qua tiếng lại, nam tài xế điều khiển ô tô biển số 97A-019.99 đi tới đánh nữ nhân viên mang thai. Nữ nhân viên liền giơ tay lên đỡ đòn. Tiếp đó, tài xế to cao còn xô đẩy nữ nhân viên này.

Thấy cảnh bất bình, hai nữ đồng nghiệp của nạn nhân liền đi ra can ngăn.

Trong ô tô thời điểm đó có người phụ nữ mặc đồ trắng ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Sự việc xảy ra ở Trạm thu phí Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới lúc 17 giờ 37 chiều 22.9, song clip mới lan truyền nhanh trên mạng xã hội từ tối qua đến nay.

... Nhân viên trạm thu phí đang mang thai bị tài xế hành hung



Theo người chia sẻ clip, nữ nhân viên yêu cầu tài xế lùi ô tô lại và đi qua trạm bằng làn đường khác.

Chưa rõ cô dùng lời lẽ thế nào nhưng hành vi côn đồ của nam tài xế với phụ nữ mang thai khiến dân mạng phẫn nộ.

Nhiều người xem clip lên án nam tài xế, kêu gọi truy tìm danh tính anh ta và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc dù hành vi này có thể chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn