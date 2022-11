Clip ô tô phát nổ khi đang di chuyển ở TP.HCM, tài xế tử nạn

Your browser does not support the video tag.

Theo nội dung clip trích xuất từ camera an ninh, ô tô đang di chuyển trong khu vực rừng trạm ở ấp Trảng Lắm (xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM) lúc 14 giờ 3 chiều 5.11 thì bất ngờ phát nổ.

Tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực này. Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện tài xế mắc kẹt trong ô tô 7 chỗ biển số 50H-509.75 đang bốc cháy.

Họ hô hoán nhau dập lửa, đưa tài xế ra ngoài để sơ cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, ô tô bị cháy trơ khung, nhiều bộ phận bị xé toạc. Sức ép từ vụ nổ làm nhiều mảnh vỡ của ô tô văng khắp nơi, lên cả ngọn cây và các khu vực lân cận cách xa hàng chục mét.

Ô tô cháy trơ khung sau khi phát nổ



Thời điểm xảy ra sự việc, trong ô tô chỉ có một mình tài xế. Nạn nhân 30 tuổi, là người ở địa phương và làm tài xế cho một cơ quan nhà nước.

Khuya 4.11, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nổ ô tô tại khu rừng tràm.

