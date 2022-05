Clip: Kẻ biến thái rình mò trộm đồ lót của phụ nữ và cái kết 'đáng đời'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một "phi vụ" trộm đồ lót của kẻ biến thái giữa ban ngày ban mặt đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 6h56 sáng 21/5 vừa qua và được camera giám sát của nhà dân ghi lại. Lúc này một người đàn ông đi xe máy, đội mũ bảo hiểm kín mít, từ từ tiến đến trước cửa một ngôi nhà. Ngay hiên nhà này đang phơi rất nhiều quần áo.

Gã đàn ông giả vờ dừng xe, móc túi, lấy điện thoại ra xem. Ngó nghiêng thấy không có ai, kẻ lạ liền dựng chân chống xe rồi đi thẳng đến khu vực phơi đồ lót, trộm một chiếc quần lót của phụ nữ trên móc phơi.

Tuy nhiên, "trộm tính không bằng trời tính", khi vừa mới chạy ra đến xe, kẻ biến thái bị chủ nhà phát hiện và lao ra túm cổ ngay tại trận. Chủ nhà nhanh chóng ghì chặt không cho tên trộm có cơ hội tẩu thoát. Thấy có "biến" một người đàn ông hàng xóm liền chạy đến, hỗ trợ chủ nhà bắt giữ tên biến thái.

...

Đoạn clip kết thúc mà chưa biết cuối cùng kẻ bệnh hoạn bị xử lý thế nào, nhưng sự việc trên nhanh chóng nhận được nhiều quan tâm bàn tán của dân mạng. Ai nấy đều "hả hê" vì kẻ xấu đã bị bắt ngay tại trận. Đồng thời nhiều người, đặc biệt là phái nữ cảm thấy rùng mình trước hành vi biến thái trên của gã đàn ông.

Một số dân mạng bình luận:

"Xem trộm thôi đã thấy sợ rồi, xem biến thái trộm đồ lót còn thấy ghê rợn hơn",

"May là chủ nhà đã xử gọn luôn kẻ biến thái ngay tại chỗ",

"Giả vờ dừng xe, xem điện thoại các thứ, xong lộ tẩy ra là biến thái có ghê không cơ chứ. Không biết sau đó tên này bị xử lý thế nào",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn