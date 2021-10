Clip ghi lại hiện trường vụ chồng đốt ô tô của tình địch vì nghi ngờ vợ 'cặp bồ' với sếp

Vụ việc người chồng mua 2 lít xăng đốt ô tô của 'tình địch' vì nghi ngờ vợ cặp bồ với Sếp đang khiến dân luận xôn xao bàn tán.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13/10 tại đường D4 (quận 7, TP.HCM). Vụ việc cũng được nhiều người dân quay lại clip và đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động bốc đồng của người đàn ông này.

Người chồng trong vụ việc này là Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp). Hiện công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ người đan ông này để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Hình ảnh chiếc xe ô tô bốc cháy và lan sang xe bên cạnh. Ảnh cắt từ clip



Như thông tin đã đưa, trưa 13/10, người dân phát hiện chiếc ô tô của ông T.A.Đ. đậu trên đường D4 (quận 7) bốc cháy nên báo công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện một người đàn ông đổ xăng đốt ô tô của ông Đ. Xác định Toàn là nghi can gây ra vụ việc, công an đã đối tượng này mời lên làm việc. Tại đây, Toàn đã thừa nhận hành vi đốt xe ông Đ. do ghen tuông.

Khổng Minh Toàn tại cơ quan công an



Theo đó, Toàn khai nhiều lần nghi ngờ vợ mình và ông Đ. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, thấy vợ buồn nên Toàn gặng hỏi thì được biết nguyên nhân là do ông Đ. sắp lấy vợ. Từ đây, Toàn nảy sinh ý định trả thù ông Đ.

Sáng 13/10, Toàn tới khu dân cư Jamona (phường Phú Thuận, quận 7) thì phát hiện ô tô của ông Đ. đang đậu bên đường D4 nên đi mua 2 lít xăng chờ đến trưa thì thực hiện hành vi.

Sau khi đổ xăng lên ô tô của ông Đ., Toàn châm lửa đốt rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan sang xe ô tô đậu bên cạnh. Vụ cháy khiến cho chiếc xe ô tô của ông Đ. bị thiêu rụi hoàn toàn. Bước đầu, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

