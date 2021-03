Clip: Đối mặt bạch xà "khủng" bên bờ ruộng

Your browser does not support the video tag.



Mới đây, một đoạn clip thuật lại quá trình bắt rắn của hai người đàn ông Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội Youtube và thu về gần 17 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khác nhau.

Đoạn clip thu hút người dùng mạng nhờ vào sự xuất hiện của một con rắn hổ mang chúa lạ lẫm. Con rắn này có màu trắng và một vài chấm đen rất nhỏ ở cổ. Kích thước to lớn của con rắn độc khiến nhiều người tỏ ra kinh hãi.

Mặc dù vậy, cuối cùng những người đàn ông trong đoạn clip đã bắt được rồi rắn rồi đưa vào bao tải một cách an toàn.

Tác giả: Công Hiếu (t.h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn