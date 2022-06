Mới đây, trang Dailymail vừa chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng thót tim khi một người đàn ông bị rơi thẳng xuống hồ cá sấu tại Orlando, bang Florida, Mỹ.

Clip: Đang 'đu đưa', người đàn ông rơi thẳng vào hồ cá sấu và cái kết (Nguồn: Dailymail )

Theo dõi clip có thể thấy, một người đàn ông bước xuống từ chiếc cầu thang gỗ và ném thức ăn cho bầy cá sấu. Anh đứng trên bờ giơ chân tỏ vẻ thích thú trêu đùa lũ cá.

Sau đó, người này với tay nắm lấy một chiếc dây thừng treo ở phía trên, nhằm đu sang mỏm đó cách đấy một khoảng không xa. Nhưng điều đáng chú ý là sợi dây thừng lập tức bị đứt và người đàn ông đã rơi thẳng xuống hồ.

Ban đầu người đàn ông tỏ ra rất "gợi đòn" kiểu: "Đố chú bắt được anh"

...



Theo Dailymail đưa tin, dù gặp nguy hiểm, nhưng may mắn là người đàn ông này đã kịp thời thoát khỏi hồ nước. Song vẫn chưa rõ anh có bị thương nặng hay không.

Ai ngờ chỉ vài giây sau người đàn ông lãnh ngay hậu quả



"Tôi thích được đu đưa phía trên những con cá sấu bằng dây thừng, cảm giác giống như đang chơi trò một trò chơi cổ điển trong game vậy. Tôi cố gắng quay lại mọi màn trình diễn bởi vì bạn không bao giờ biết bạn có thể ghi lại được gì hoặc cũng có thể đó sẽ là lần biểu diễn cuối cùng", người đàn ông chia sẻ với truyền thông.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến khán giả phải 'hú hồn' với màn trình diễn "lỗi" của người đàn ông. Nhiều bình luận cũng cho rằng không nên đem tính mạng của mình để đùa cợt và đưa một tình huống trong game vào đời thực như vậy được.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn