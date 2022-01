CLIP: Cướp liều lĩnh đập cửa nhà ở Đồng Nai, 2 cháu nhỏ rúm ró đưa tài sản

2 đứa nhỏ khóc lóc cầu cứu mẹ qua camera khi bị kẻ cướp đập cửa

Sáng 5-1, ông Đoàn Văn Đoàn, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đã nắm được thông tin sự việc và giao cho công an điều tra làm rõ vụ 2 cháu nhỏ ở trọ đang học trực tuyến thì bị cướp.

Trước đó, chiều 1-3, bé trai 7 tuổi (lớp 2) ở phòng trọ cùng em gái 5 tuổi thuộc tổ 8, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà. Thời điểm này, bố mẹ 2 cháu đi làm.

Khi bé trai đang học trực tuyến với cô giáo qua máy tính bảng thì cửa phòng trọ bị đập phá liên tục kèm theo tiếng quát lớn, dọa nạt, yêu cầu đưa điện thoại. Bé trai sợ hãi trả lời mẹ cháu đi làm mang theo điện thoại. Không phá được cửa, kẻ cướp dùng cây gậy phá cửa sổ và chỉ thẳng vào mặt 2 đứa bé.

Sợ hãi bé trai đưa chiếc iPad cho kẻ cướp, sau đó khóc lóc nhìn lên camera kêu cứu với mẹ.

Chị Võ Thị Tiền (30 tuổi, mẹ 2 cháu bé) bức xúc nói vợ chồng chị ở miền Tây lên Đồng Nai mưu sinh, hiện làm công nhân cho một công ty ở Biên Hoà.

Xa người thân nên 2 vợ chồng không có chỗ gửi con, trong khi đó phía chính quyền ở TP Biên Hoà cũng chưa cho phép các nhà trẻ hoạt động trở lại vì dịch. Vì vậy, vợ chồng chị buộc phải để 2 con ở nhà, tự học trực tuyến và ăn uống. Sáng trước khi đi làm, chị nấu cơm, đồ ăn sẵn, trưa các con tự ăn. "Xót xa lắm nhưng vợ chồng tôi buộc phải để 2 con ở nhà. Dịch giã khổ đủ bề, không đi làm thì không có tiền mà đi làm để con ở nhà thì xảy ra sự việc như trên" - chị Tiền nói.

Theo chị Tiền, thời điểm xảy ra sự việc, con chị có gọi điện thoại nhưng do đang làm việc nên chị không biết. Lúc thấy cuộc gọi nhỡ, chị gọi lại nhưng không được nên kiểm tra camera thì phát hiện sự việc.

