Clip: Chui đầu vào miệng cá sấu, người đàn ông nhận cái kết cực đắng

Cảnh tượng kinh hoàng này được quay lại tại một trang trại cá sấu trên đảo Koh Samui, Thái Lan. Theo đó, một người đàn ông đã mạo hiểm thực hiện màn biểu diễn với chú cá sấu do chính mình huấn luyện, trước sự theo dõi của du khách.

Trong clip, người huấn luyện viên có tên Grantham đã quỳ gối trước một con cá sấu đang há to miệng. Khi người đàn ông dùng chiếc gậy dài để đưa vào miệng cá sấu, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Tuy nhiên, đến khi Grantham thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm hơn là đưa đầu vào miệng cá sấu thì lúc này, "anh bạn diễn" bất ngờ ngậm miệng lại và ngoạm lấy đầu huấn luyện viên.

Lúc này, nạn nhân chỉ biết ôm đầu la hét vì đau đớn, trong khi đó, các khán giả cũng vô cùng sợ hãi trước những gì đã xảy ra. Sau khi tấn công huấn luyện viên, con cá sấu nhanh chóng trườn xuống nước.

Grantham được đưa vào viện cấp cứu ngay lập tức. Các bác sỹ cho biết, ông bị hôn mê sau khi nhập viện và hai bên thái dương có vết cắn rất sâu.

