Chồng bắt quả tang vợ và nhân tình ngay trên giường, thái độ của cô vợ gây phẫn nộ

Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video quay cảnh chồng đi đánh ghen vợ ngoại tình. Đoạn clip dài gần 5 phút cho thấy, người chồng cùng hội anh em xông vào phòng trọ, bắt tại trận vợ cùng người tình ngay trên giường.

Tức giận vì bị “cắm sừng”, người chồng liền lao vào tóm lấy nhân tình, bắt gã ta quỳ xuống rồi đánh đập tới tấp. Những cú đánh như trời giáng khiến “kẻ thứ 3” ngã dúi dụi xuống gầm giường.

Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại tiếp tục nhận cú đạp thẳng vào mặt của người chồng. Bị đánh đập dã man là thế nhưng gã nhân tình này không hề đánh trả, cũng chẳng mở miệng cầu xin hay giải thích, chỉ ngồi im chịu trận.

Người chồng đánh nhân tình của vợ túi bụi.



Chứng kiến nhân tình của mình bị chồng đánh, người vợ liền lao tới can ngăn, đỡ đòn thay nhưng bị bạn của chồng cản lại. Cô ta cũng không ngừng cầu xin thay cho nhân tình của mình: “Anh ơi, em xin anh”.

...

Thái độ của người vợ càng khiến anh chồng bức xúc hơn, quay sang tát cô vợ bội bạc. “Con cái đầy, nhà 4 đứa con, mày biết tao nhịn mày bao lâu không? Mày biết các con như thế nào không? Đến bao giờ thì mày tử tế, 7 năm qua mày sống như thế nào? Con cái tao nuôi...", người chồng hét lớn.

Nghe vậy, người vợ cũng buông lời trách móc ngược, nhưng ngay lập tức bị chồng phản pháo: "Tao không đi làm à? Mày vớ vẩn, mang thai về phá luôn, tao đã tha bao nhiêu lần rồi".

Đến lúc này, người vợ chỉ biết cúi đầu im lặng, dường như không còn lý do gì để bao biện cho hành vi ngoại tình của mình nữa.

Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu, diễn biến tiếp theo như thế nào nhưng đoạn clip sau vài giờ đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích người vợ ngoại tình, nhưng số khác cũng không đồng tình với cách xử lý bằng bạo lực của người chồng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn