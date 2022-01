Cha ruột bé gái 8 tuổi chủ động xóa dữ liệu camera để che giấu cho người tình bạo hành con

Ngày 1/1/2022, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trích xuất camera tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) nơi bé N.T.V.A (8 tuổi) sinh sống để điều tra vụ án bạo hành trẻ em.

Theo cơ quan chức năng, trước đó camera đã được bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN1985, cha ruột bé V.A) xoá dữ liệu hòng che giấu cho người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) có hành vi bạo con gái mình.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em tại buổi họp báo

Dữ liệu từ camera nơi sinh sống của bé V.A là một trong những chứng cứ rất quan trọng vừa được cơ quan điều tra thu thập được.

...

Dữ liệu hình ảnh từ camera cho thấy "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã có những hành vi đánh đập, đây là những dấu hiệu có thể cấu thành tội "cố ý gây thương tích" hoặc "giết người".

Trang đã đánh đập bé V.A trong suối 4 tiếng đồng hồ đến khi bé kiệt sức và tử vong sau đó.

Hiện tại công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Võ Kiều Trang về tội hành hạ người khác và Nguyễn Kim Trung Thái cũng đã bị bắt tạm giam về hành vi giúp sức cho Trang.

Tại buổi họp báo tối ngày 31/12/2021, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, sự việc rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định hành vi của các đối tượng để đưa ra xét xử đúng người, đúng tội.

Tác giả: Tứ Quý

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị