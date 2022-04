Cầu thủ Man City và Atletico đánh nhau trong đường hầm, cảnh sát phải can thiệp

Your browser does not support the video tag.

Cảnh các cầu thủ Man City và Atletico ẩu đả trong đường hầm - Nguồn: TWITTER

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrid và Man City kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thay vào đó, điểm nhấn của trận đấu là lối chơi bạo lực, xấu xí của Atletico và sự tiểu xảo của cầu thủ Man City.

Sự căng thẳng được đẩy lên vào gần cuối trận khi trung vệ Felipe của Atletico có pha vào bóng với Phil Foden bên phía Man City. Một cầu thủ khác của Atletico là Stefan Savic đã lao tới, nắm áo và lôi Foden ra khỏi sân khi thấy cầu thủ người Anh có vẻ như nằm sân câu giờ.

Vụ việc đã tạo ra một vụ lộn xộn trên sân khi cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt. Có lúc tưởng chừng như xô xát sắp xảy ra. Sự cố này khiến trận đấu bị gián đoạn trong khoảng 4 phút. Kết quả là Savic và Nathan Ake (Man City) lãnh thẻ vàng. Còn Felipe thì bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng với Foden.

...

Nhưng những cái đầu nóng không dừng lại trên sân mà còn kéo theo vào tới đường hầm sân Wanda Metropolitano, khi trận đấu đã khép lại. Theo tường thuật của báo Marca, đã có một vụ xô xát xảy ra trên đường vào phòng thay đồ của hai đội.

Savic, Mario Hermoso và Berta được cho là đã tham gia vào một vụ đánh nhau với cầu thủ Man City. UEFA đã phải nhờ cảnh sát can thiệp để vãn hồi trật tự.

Nói về vụ việc này, tiền vệ Rodri của Man City chia sẻ: "Chúng tôi là cầu thủ và đều hiểu rằng chuyện gì xảy ra trên sân thì hãy để nó lại đó. Đó là trận đấu với nhiều cảm xúc và kết quả rất sít sao. Tôi không rõ lắm về điều gì đã xảy ra, đã có một vụ ẩu đả. Tôi cố tránh xa vụ việc vì có rất nhiều đồng đội cũ của tôi ở đó và những việc thế này thật không dễ chịu".

Trung vệ Aymeric Laporte bổ sung thêm: "Đúng là không dễ chịu gì khi một vụ ẩu đả xảy ra sau trận đấu. Cuối cùng đã phải có rất nhiều cuộc nói chuyện, trao đổi chỉ vì một vấn đề rất nhỏ".

Tác giả: ĐỨC KHUÊ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ