Các hồ chứa ở Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn ứng phó với bão số 8

Tính đến sáng 13/10, các đơn vị quản lý, vận hành đã xả tràn 5 hồ thủy lợi ở Hà Tĩnh.

Theo Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên (MTV) Thủy lợi nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường, trước dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh về các đợt mưa lớn diện rộng có thể xảy ra, từ ngày 8/10 tới nay, đơn vị đã tiến hành xả tràn 5 hồ chứa gồm: hồ Bộc Nguyên, hồ Kim Sơn, hồ Sông Rác, hồ Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi.

Theo đó, hồ Bộc Nguyên (nằm giữa 2 xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên và xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) xả tràn lúc 8 giờ ngày 7/10 với lưu lượng 10 - 70 m3/giây và hiện đang xả lưu lượng 5m3/giây. Mực nước hồ trước khi xả tràn ở cao trình 18,08m, so với mực nước thiết kế là 20m.

Hồ Tàu Voi (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) xả tràn lúc 8 giờ ngày 8/10 với lưu lượng 5 - 20 m3/giây và hiện đang xả lưu lượng 5 m3/giây. Mực nước hồ trước khi xả tràn ở cao trình 13,22m, so với mực nước thiết kế là 15,5m.

Hồ Kim Sơn (xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) xả tràn lúc 8 giờ ngày 8/10 với lưu lượng 10 - 50 m3/giây và hiện đang xả lưu lượng 5 m3/giây. Mực nước trước lúc xả tràn ở cao trình 94,67m, so với mực nước thiết kế 97m.

Hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) xả tràn lúc 14 giờ ngày 9/10 với lưu lượng 20 - 200 m3/giây và hiện đang xả lưu lượng 10 m3/giây. Mực nước trước lúc xả tràn ở cao trình 20,26m, so với mực nước thiết kế 23,2m.

Hồ Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) xả tràn lúc 10 giờ ngày 10/10 với lưu lượng 10 - 150 m3/giây và hiện đang xả lưu lượng 5 m3/giây. Mực nước trước lúc xả tràn ở cao trình 27,6m, so với mực nước thiết kế 32m.

“Tới thời điểm này, 5 hồ chứa nước vẫn tiếp tục được xả tràn, bởi dự báo những ngày tới, nhất là do ảnh hưởng của bão số 8 và không khí lạnh thì Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa rất to. Việc xả tràn là để hạ thấp mực nước trong các hồ, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trước mưa lớn”, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường thông tin.

Trước lúc xả tràn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi nam Hà Tĩnh đã thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, dung tích các hồ chứa trên địa bàn đang phổ biến đạt từ 75% - 95% dung tích thiết kế. Riêng các hồ chứa lớn như: Ngàn Trươi, Kẻ Gỗ hiện nay mới đạt 46% đến 64% dung tích thiết kế.

Tác giả: NGÔ TUẤN - VĂN ĐỨC

Nguồn tin: Báo Nhân Dân