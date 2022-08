Cá phóng sinh ngày Rằm tháng 7 chết trắng bốc mùi hôi thối?

Những ngày gần đây, người dân đi qua khu vực hồ Bộc Nguyên (giáp ranh 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Your browser does not support the video tag.

Cá chết tại hồ chứa nước ngọt cung cấp cho 47.000 hộ dân.

Xuống mép nước kiểm tra, người dân phát hiện cá chết rải rác và trôi dạt vào bờ. Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu là loại rô phi và một số cá diếc. Cá chết bị gió, sóng đánh trôi dạt vào dọc bờ hồ kéo dài khoảng 300m. Hiện nay, xác cá đã phân hủy nặng và bị nhiều ruồi nhặng bu kín.

Cá chết dạt vào bờ tại hồ Bộc Nguyên (Ảnh: Dương Nguyên).

Sự việc khiến nhiều người dân lo lắng. Bởi hồ chứa nước Bộc Nguyên có tổng trữ lượng 24 triệu m3, cung cấp nguồn nước ngọt đầu vào cho nhà máy của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. Sau đó, nhà máy này sẽ xử lý và cấp nước sinh hoạt cho 47.000 hộ dân ở thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

... Cá chết chủ yếu là loại rô phi (Ảnh: Dương Nguyên).

Xác cá bốc mùi hôi thối (Ảnh: Dương Nguyên).

Chiều 22/8, đại diện đơn vị quản lý và vận hành hồ Bộc Nguyên xác nhận, hiện tượng cá chết tại đây xảy ra từ 3 ngày trước. Vị này cho rằng toàn bộ số cá chết là do người dân phóng sinh trong đợt Rằm tháng 7 vừa qua.

Sau khi ghi nhận hiện tượng trên, đơn vị đã cử nhân lực xử lý, dọn dẹp số cá chết trong chiều 22/8. Cũng theo vị đại diện này, hiện chỉ số an toàn về nước ở hồ Bộc Nguyên vẫn bình thường.

Đơn vị vận hành, quản lý hồ cho rằng, số cá chết này do người dân phóng sinh trong dịp Rằm tháng 7 âm lịch (Ảnh: Dương Nguyên).

Hồ Bộc Nguyên có trữ lượng 24 triệu m3, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.



Tác giả: Dương Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân Trí