Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Đến dự buổi Lễ công bố và trao quyết định có đồng chí Võ Công Hàm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ; các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo các đơn vị Công an - Tòa án - Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn huyện và tập thể cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị VKSND huyện Đức Thọ.

Đồng chí Lê Văn Anh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh công bố Quyết định số 61/QĐ-VKSTC ngày 28/02/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Anh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh công bố Quyết định số 61/QĐ-VKSTC ngày 28/2/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Ngọc An (SN 1976) – Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Đức Thọ. Thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/3/2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Diên – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Đặng Ngọc An.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Huy Diên thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của VKSND huyện Đức Thọ đã đạt được trong những năm qua và tin tưởng trên cương vị công tác tại đơn vị mới đồng chí Đặng Ngọc An sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy tốt năng lực, sở trường của mình, luôn gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất để cùng với tập thể đơn vị VKSND huyện Đức Thọ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Đặng Ngọc An phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Ngọc An cảm ơn sự quan tâm, của các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ và các đồng chí, đồng nghiệp đã tin tưởng, giao trọng trách mới. Tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ rất sâu sắc của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, đồng chí xin hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết cùng tập thể, công chức trong đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tác giả: Hồng Ngọc

Nguồn tin: Báo BVPL