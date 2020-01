Bị container cuốn vào gầm khi sang đường, cụ ông thoát chết trong gang tấc

Sự việc xảy ra vào 8h53 ngày 6/1, trên đường DT743 giao với An Phú 25, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Thời điểm trên, một cụ ông điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường, khi đi đến đoạn giao với đường An Phú 25 thì bất ngờ dừng trước đầu container để tìm cách sang đường. Do dừng trúng vào điểm mù, cụ ông này đã bị chiếc container cuốn vào gầm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân hai bên đã kịp thời hô hoán, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

