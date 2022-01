Bắt giữ "nữ quái" đất Cảng sau hơn 20 năm lẩn trốn truy nã

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hải Phòng, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ- Công an quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) đã bắt giữ đối tượng bị truy nã, lẩn trốn hơn 20 năm.

Hai đối tượng Thao và Sinh. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng



Cụ thể, khoảng 11h ngày 26/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ bắt giữ Nguyễn Thị Thao (SN 1969, ở 3/30 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân). Thao bị Cơ quan CSĐT- Công an TP.Hải Phòng truy nã về tội chứa mại dâm theo Quyết định ngày 10/3/2010 (căn cứ theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/10/2000 và Quyết định thi hành bản án hình phạt tù ngày 18/12/2000 của Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng).

Sau hơn 20 năm lẩn trốn với nhiều thủ đoạn tinh vi, di chuyển đến nhiều địa phương hòng che mắt sự phát hiện của cơ quan chức năng, cuối cùng, đối tượng Thao đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, trưa ngày 18/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ- Công an quận Lê Chân vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy,TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Sinh bị Công an quận Lê Chân truy nã về tội hủy hoại tài sản.

Hiện, hai đối tượng đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn