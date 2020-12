Bắt được rắn hổ mang chúa, người đàn ông quay rắn gần 20 vòng khiến nhiều người khiếp sợ

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: MXH

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một người đàn ông bắt rắn ở Yên Bái.

Đoạn clip dài 2 phút cho thấy, người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít và đeo găng tay khi tiếp cận con rắn.

Theo quan sát, con rắn này dài khoảng 3m, được cho là rắn hổ mang chúa có nọc cực độc và có thể gây chết người. Thế nhưng người đàn ông lại không hề sợ hãi, đứng giữa đường cầm đuôi con rắn rồi quay nó gần 20 vòng trên đầu. Sau đó, anh ta quăng mạnh nó xuống đất.

Khi được thả ra, con rắn vội vàng tìm đường thoát thân nhưng nhanh chóng bị người đàn ông bắt lại. Anh kéo con rắn ra giữa đường, một người đàn ông khác dùng gậy ghì chặt đầu con rắn để anh dùng tay bóp chặt cổ nó.

Tác giả: Tú Anh (TH)



Nguồn tin: Báo Thời Đại