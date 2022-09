Bạn hát karaoke vừa ra về, xông vào h.i.ế.p d.â.m thiếu nữ 15 tuổi ngay tại phòng VIP

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Dương (32 tuổi, cư trú tại thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nghi phạm hiếp dâm Vũ Văn Dương



Trước đó, vào đêm 31-8, Dương cùng nhóm bạn vào phòng VIP 2 của quán karaoke Hải Nam (địa chỉ số 79, đường Văn Lang, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) để hát. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-9, mọi người ra về chỉ còn lại Dương và em Đ.M.O. (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái).

Dương xông đến đẩy em O. ra ghế với mục đích giao cấu. Dương dùng vũ lực khống chế nhằm đạt mục đích đồi bại của mình nhưng em O. đã chống cự quyết liệt và đẩy Dương ra rồi bỏ chạy.

Sau đó, em Đ.M.O. đến Công an huyện Bình Giang trình báo sự việc. Cơ quan chức năng xác định thời điểm Dương thực hiện vụ hiếp dâm bất thành em O. mới hơn 15 tuổi, chưa đủ 16 tuổi.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động