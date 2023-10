Yêu cầu giải trình việc "giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức trung thu trong trường học

Chiều 3-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Kháng A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, xác nhận thông tin trên. Theo ông Kháng A Chua, sau khi nhận được báo cáo, huyện sẽ có hướng xử lý sự việc.

"Giang hồ mạng Phú Lê" mặc đồ như vua chúa nước ngoài thời phong kiến hát hò trong trường học. Ảnh: Facebook



Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh chương trình "Đêm hội trăng rằm" có sự xuất hiện của người biểu diễn trên sân khấu với trang phục như vua chúa nước ngoài thời phong kiến trước nhiều em nhỏ. Người biểu diễn này là Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú), ở Hà Nội.

Theo hình ảnh clip, trên phông của chương trình trang trí đèn ông sao và in chữ: UBND Huyện Trạm Tấu, Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì", "Đêm hội trăng rằm".

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều bình luận bày tỏ bất bình với trang phục biểu diễn cũng như việc để một "giang hồ mạng" xuất hiện trong trường học.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, giải thích trước đó theo kế hoạch của huyện đã tổ chức trung thu cho 2 đơn vị trường rồi, còn việc này theo báo cáo của nhà trường là đơn vị từ thiện lên tổ chức riêng cho học sinh. Hiện, phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình sự việc và đơn vị cũng đã có báo lên huyện.

Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì Làng Nhì có số lượng học sinh lớn. Hôm tổ chức Tết Trung thu, đoàn trao tặng khoảng 500 suất quà, tổng trị giá khoảng trên 90 triệu đồng.

Được biết, Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái). Phú Lê từ lâu vốn được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, khi từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Được mệnh danh là "giang hồ mạng", người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Tháng 8-2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê cùng 2 đàn em.

