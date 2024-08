Xuất khẩu quý 2 tăng mạnh góp phần đưa doanh thu Vinamilk lập đỉnh

Tiêu dùng trong nước cải thiện, ngành sữa ghi nhận xu hướng phục hồi Bức tranh nền kinh tế Việt Nam khởi sắc với GDP quý 2-2024 tăng 6,9% so với cùng kỳ, từ mức tăng 5,9% trong quý 1-2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, GDP tăng 6,4% so với cùng kỳ. Theo sử dụng GDP, tiêu dùng trong nước cải thiện với mức tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 2,7% trong 6 tháng năm 2023. Theo AC Nielsen, ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) trong quý 2, tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức đi ngang trong quý 1-2024 và mức tăng 1,1% trong năm 2023. Ngành sữa cũng ghi nhận xu hướng phục hồi khi mức giảm chỉ còn 1,8% trong quý 2-2024 so với mức giảm 2,8% trong quý 1-2024 và giảm 4% trong quý 3-2023.