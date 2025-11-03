Xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, điều khiển xe máy bằng chân

Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy đánh võng, lạng lách và thậm chí buông cả hai tay, điều khiển xe bằng chân trên đoạn đường gần khu du lịch Vinpearl Cửa Sót, xã Lộc Hà. Hành vi trên thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng bản thân và người xung quanh.



Ngay sau đó, Công an xã Lộc Hà đã tiến hành xác mình và làm rõ người điều khiển xe là L.D.M.Q (SN 2008, trú thôn Yên Điềm) điều khiển xe máy BKS 38AL-025.77, chở theo N.Đ.Q (SN 2008, trú thôn Hồng Thịnh, là chủ xe), cả hai đang là học sinh lớp 12, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên cơ sở 2.



Quá trình quá trinh di chuyển bằng phương tiện xe máy, L.D.M.Q đã thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, buông tay điều khiển xe bằng chân, còn M.Đ.Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Toàn bộ hành vi được L.V.H ( SN 2008, trú tại thôn Yên Diễm, xã Lộc Hà chở theo L.D.H.D (SN 2008, trú cùng thôn) dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

...

Công an xã Lộc Hà đã triệu tập 4 trường hợp trên để làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ clip, viết cam kết không tái phạm.



Công an xã cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý, giáo dục con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ. Gia đình phải thường xuyên nhắc nhở, giám sát việc đi lại, sử dụng xe máy của con, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, đồng thời hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, không đăng tải hoặc chia sẻ các clip, hình ảnh phản cảm, vi phạm pháp luật.

Việc buông lỏng quản lý, thiếu quan tâm của người lớn chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra. Mỗi bậc cha mẹ cần nhận thức và giáo dục con từ ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nền tảng để bảo vệ an toàn cho con và cho xã hội.

Tác giả: Anh Cường - Bùi Hải

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn