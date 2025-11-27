Xông hơi mặt bằng lá tía tô: Lợi ích bất ngờ cho da và sức khỏe

Công dụng của xông mặt bằng lá tía tô

Làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông: Hơi nước nóng kết hợp tinh dầu từ lá tía tô giúp giãn nở lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn tích tụ. Quá trình xông mặt còn kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và giúp da thông thoáng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, giúp da hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn trong các bước chăm sóc tiếp theo.

Giảm mụn và sưng viêm: Lá tía tô chứa các tinh dầu như perillaldehyde và limonene, có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm. Khi xông hơi, các hoạt chất này thấm vào da, làm dịu tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen hoặc mụn cám, đồng thời hạn chế nguy cơ viêm nhiễm do nặn mụn không đúng cách.

Làm mờ thâm nám, sáng da: Xông mặt bằng lá tía tô đều đặn cải thiện tuần hoàn máu dưới da, đưa oxy và dưỡng chất đến các tế bào hư tổn, từ đó giúp làm mờ vết thâm và mang lại làn da hồng hào, rạng rỡ.

Giảm nám, tàn nhang và chống oxy hóa: Tinh dầu tía tô giàu chất chống oxy hóa, giúp ức chế sự hình thành melanin - nguyên nhân gây nám và tàn nhang. Khi da được làm sạch sâu và thông thoáng, các gốc tự do cũng được loại bỏ, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Cách làm nước xông mặt bằng lá tía tô tại nhà

Dùng bột tía tô:

Lấy 15-20 g bột tía tô, pha với nước sôi trong chậu sạch.

Trùm khăn kín mặt và cúi gần xuống để hơi nước xông lên da.

Khi nước nguội, có thể thêm vài giọt nước cốt chanh để tăng hiệu quả.

Thực hiện 2-3 lần/tuần, hiệu quả sẽ rõ rệt sau 1 tuần đầu.

Dùng lá tía tô tươi:

Rửa sạch một nắm lá tía tô, cho vào nồi nước đun sôi khoảng 10 phút.

Mang ra xông hơi mặt tương tự như cách dùng bột tía tô.

Lưu ý khi xông mặt bằng lá tía tô

Chỉ xông 1-2 lần/tuần, mỗi lần 10-15 phút để tránh làm mất độ ẩm tự nhiên của da, gây khô và nhạy cảm.

Không xông mặt nếu da nhạy cảm, có vết thương hở hoặc tổn thương.

Nếu da xuất hiện mẩn đỏ, rát hoặc ngứa, ngưng sử dụng ngay và thăm khám tại cơ sở y tế.

Xông mặt bằng lá tía tô là phương pháp đơn giản, an toàn, phù hợp để chăm sóc da tại nhà, giúp làm sạch sâu, giảm mụn, thâm nám và mang lại làn da tươi sáng, rạng rỡ.

