"Thuốc bổ tự nhiên" rẻ bèo ở Việt Nam, cực tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ

Nguồn protein thực vật chất lượng cao

Sữa đậu nành là một trong số ít các loại protein thực vật có đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, biến nó thành một nguồn protein hoàn chỉnh tương tự như protein động vật. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phục hồi cơ bắp, sản xuất hormone và enzyme, và duy trì các chức năng cơ thể. Đối với người ăn chay, thuần chay hoặc những người không dung nạp lactose, sữa đậu nành là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung protein.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sữa đậu nành có lợi cho sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và đa cao, đặc biệt là axit béo omega-3 và omega-6. Những chất béo lành mạnh này giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Sữa đậu nành có nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ, đặc biệt là cho phụ nữ. Ảnh: Healthline

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Sữa đậu nành chứa ít calo và đường hơn so với sữa bò, đồng thời giàu chất xơ và protein, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Thường xuyên uống sữa đậu nành có thể giúp hỗ trợ quá trình kiểm soát và duy trì cân nặng một cách hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe xương

Mặc dù nhiều người nghĩ sữa bò là nguồn canxi duy nhất, sữa đậu nành cũng được bổ sung canxi và vitamin D để hỗ trợ sức khỏe xương. Canxi là khoáng chất cần thiết để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe, trong khi vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Việc bổ sung sữa đậu nành vào chế độ ăn uống có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Cải thiện sức khỏe não bộ

Sữa đậu nành chứa lecithin, một chất béo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng não bộ. Lecithin được chuyển hóa thành acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho trí nhớ và khả năng học hỏi. Uống sữa đậu nành thường xuyên có thể giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe não bộ.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Sữa đậu nành chứa isoflavone, một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự estrogen trong cơ thể. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, việc uống sữa đậu nành có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm và thay đổi tâm trạng. Isoflavone cũng được cho là có khả năng giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính liên quan đến sự suy giảm estrogen.

Tốt cho sức khỏe da

Các chất chống oxy hóa trong sữa đậu nành, đặc biệt là isoflavone, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da mịn màng, tươi trẻ. Uống sữa đậu nành thường xuyên còn có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và đốm nâu.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Sữa đậu nành có chỉ số đường huyết (GI) thấp, không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi uống. Chất xơ và protein trong sữa đậu nành cũng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trong giai đoạn tiền tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sữa đậu nành chứa saponin, một hợp chất thực vật có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Saponin giúp kích thích hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn