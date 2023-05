Xôn xao cô gái ôm bụng bầu 'quẩy nát' phố đi bộ: 'Chồng thấy chắc khóc thét'

Mới đây, cộng đồng mạng đang rần rần trước đoạn clip một cô gái ôm bụng bầu ra hát giúp vui tại phố đi bộ. Trong clip, cô gái dù đã bầu vượt mặt thế nhưng lại vô cùng sôi nổi, thậm chí nhảy múa rất nhiệt tình.

Không chỉ vậy, cô gái này còn khoe luôn giọng hát rất khỏe khiến nhiều người bất ngờ. Bởi ai cũng nghĩ rằng thể trạng của mẹ bầu thường khá mệt mỏi, nặng nề, thế nhưng cô gái này lại trái ngược hoàn toàn.

Mặc dù đang bụng bầu vượt mặt, thế nhưng cô gái này vẫn trình diễn cực bốc cháy.

Không chỉ hát hay nhảy, cô gái này còn kết hợp diễn xuất với những biểu cảm vô cùng hài hước. Sự xuất hiện của cô gái này thu hút chú ý của người qua đường, ai ai cũng phải bật cười khi chứng kiến màn biểu diễn bá đạo của cô gái này.

Đây chắc chắn là mẹ bầu bá đạo nhất năm!



Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được tương tác lớn trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều khen ngợi sức khỏe của bà bầu cũng như sự hài hước mà cô gái này đem đến. Thậm chí có ý kiến cho rằng chồng cô gái này sẽ "bất lực, khóc thét" khi thấy những hình ảnh của cô vợ ôm bụng bầu đi quẩy nhiệt tình thế này.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn