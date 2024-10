Xôn xao clip ô tô gắn bánh xe máy chạy trên đường Cà Mau

Đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô chạy ngoài đường nhưng gắn bánh xe máy được cho là ở huyện Đầm Dơi - Ảnh: Thanh Huyền cắt từ clip

Ngày 30-10, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải nội dung "đường về Đầm Dơi nay hơi lạ" kèm theo đoạn clip dài 20 giây ghi lại cảnh chiếc ô tô gắn bánh xe máy.

Vụ ô tô gắn bánh xe máy ở Cà Mau: Đã chuyển clip đến cảnh sát giao thông

Đoạn clip trên đã nhận được hàng ngàn lượt thích trên mạng xã hội cùng nhiều bình luận thể hiện sự lo lắng về an toàn giao thông.

Liên hệ với chủ clip là anh Duy, chủ một studio ở Cà Mau, anh cho biết mình chính là người quay clip vì thấy lạ. Anh đăng lên Facebook vì muốn nhiều người biết và cũng cảnh báo với mọi người về mức độ an toàn.

"Đoạn clip được tôi quay vào buổi sáng ngày 28-10, tại huyện Đầm Dơi, khi tôi đang trên đường đi làm. Không biết bánh xe đâu mất mà lại gắn bánh như của xe máy hoặc xe ba gác để chạy, thấy cũng nguy hiểm", anh Duy nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Bằng - chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau - cho biết đã chuyển đoạn clip đến cảnh sát giao thông huyện Đầm Dơi để kiểm tra.

"Khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí, nếu vụ việc xảy ra ở huyện Đầm Dơi, đơn vị sẽ đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định, xe chạy như vầy ngoài đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông", ông Bằng thông tin.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: tuoitre.vn