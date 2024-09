Xổ số Hà Tĩnh thua lỗ nặng, nợ thuế

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan đến tình hình tài chính của đơn vị và nêu nguyên nhân, phương án khắc phục.

Theo đó, từ năm 2018 đến hết năm 2023, công ty thua lỗ triền miên, lũy kế hơn 6,1 tỷ đồng. Riêng năm 2023, Xổ số Hà Tĩnh thua lỗ hơn 698 triệu đồng. Doanh thu năm 2023 thấp nhất trong 5 năm qua, chỉ bằng 86,4% kế hoạch đặt ra, giảm 12 tỷ đồng so với năm 2019. Nợ thuế tăng từ 2,9 tỷ lên hơn 3,5 tỷ đồng.

Do thua lỗ xảy ra nhiều năm nên nợ đọng thuế kéo dài, chi phí phát sinh tiền nộp chậm thuế hằng năm từ 200-300 triệu đồng. Mỗi năm, công ty nhận từ 7-10 quyết định cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản ngân hàng. Tài chính mất an toàn, năm 2023, do không nộp thuế nên công ty bị cưỡng chế về hóa đơn.

Theo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, nguyên nhân khách quan dẫn đến việc kinh doanh lỗ nặng là do thị trường Hà Tĩnh nhỏ, dân số ít. Hoạt động của xổ số điện toán (Vietlott), bùng nổ, khách hàng có thể chọn chơi qua mạng... nên thị trường và doanh thu bị cạnh tranh, chia sẻ.

...

Còn nguyên nhân chính, báo cáo của công ty chỉ ra rằng do tỷ lệ trả thưởng cao vượt quá quy định của Bộ Tài chính, rủi ro từ trả thưởng vé lô tô cao. Chỉ tính riêng năm 2023 công ty trả thưởng hơn 14,7 tỷ đồng, chiếm 55% doanh thu bán vé.

Việc trả thưởng cao, theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, là "do người chơi may mắn".

Ngoài ra, theo công ty này, tệ nạn lô đề phát triển khắp nơi, biện pháp phòng chống số đề của cơ quan chức năng chưa đủ mạnh, chưa liên tục nên lô đề lấn chiếm thị trường xổ số và một phần do có nhiều đoàn thuộc các công ty xổ số tỉnh bạn đến thăm, giao lưu, dẫn đến việc tăng chi phí tiếp khách.

Trước đó, ngày 3/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) đến hết năm 2025.

Lý do là bởi công ty này có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 của Xổ số Hà Tĩnh lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tác giả: PV

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn