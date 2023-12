Xe tăng Ukraine bị “xét nát” sau đòn tấn công chính xác của Nga

Theo báo cáo được trang AVP thông tin, vụ nổ xảy ra sau khi xe tăng bị máy bay không người lái cảm tử Lancet tấn công. Chiếc máy bay này được binh sĩ của Lữ đoàn thuỷ quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương sử dụng.

Xe tăng của Ukraine bị hoả lực Nga phá huỷ.

Chiếc xe tăng được cho là đã nạp đầy 36 viên đạn nên dẫn đến một vụ nổ dữ dội. Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc xe tăng bốc khói trên một con phố trước khi phát nổ.

Vụ nổ khiến chiếc xe tăng bị phá hủy hoàn toàn. Sóng xung kích làm bung đường ray, xé toạc bánh xe trên đường và đánh sập hoàn toàn phần đáy và nóc xe. Cũng có thông tin cho rằng động cơ trong khoang cũng đã bị phá hủy. Tháp pháo của chiếc xe tăng gắn pháo nặng 6 tấn bị ném đi một quãng xa và rơi xuống ruộng.

Hậu quả của vụ nổ là toàn bộ tổ lái của xe tăng gồm 3 người thiệt mạng.

Your browser does not support the video tag.

...

Bất chấp những tổn thất nặng nề, Ukraine vẫn tăng cường khí tài quân sự. Ngày 22/12, trang AVP thông tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Patriot lần đầu tiên tại khu vực Kherson.

Theo đó, quân đội Ukraine bắt đầu triển khai tạm thời hệ thống phòng không Patriot PAC-2 của Mỹ ở khu vực Kherson. Các hệ thống này được lắp đặt trong thời gian ngắn và không được trang bị radar riêng để bị phát hiện. Thay vào đó, radar phát hiện sử dụng máy bay của Mỹ và NATO hoạt động từ không phận của các nước láng giềng.

Hệ thống phòng không Patriot PAC-2 của Mỹ được Ukraine triển khai ở khu vực Kherson.

Theo nguồn tin Ukraine, có ít nhất 3 vụ phóng tên lửa từ hệ thống Patriot đã được ghi nhận trong thời gian gần đây. Sau đó, tổ hợp này đã kịp thời tháo dỡ và chuyển đến vị trí mới. Người ta cho rằng do phạm vi hoạt động rộng của các hệ thống Patriot mà chúng có thể kiểm soát hiệu quả tình hình ở không phận phía tây bắc Biển Đen và bờ trái của khu vực Kherson.

Chiến thuật triển khai tạm thời các hệ thống phòng không cho phép quân đội Ukraine kiểm soát không phận đồng thời giảm thiểu rủi ro bị phát hiện và phá hủy.

Tác giả: HOÀ AN

Nguồn tin: nguoiduatin.vn