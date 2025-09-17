Xe đầu kéo chở 10 công nhân bị nước lũ cuốn trôi, người dân la hét

Your browser does not support the video tag.

Giữa cảnh hoang tàn ở Dehradun, Uttarakhand, Ấn Độ, sau trận mưa lớn hôm 16/9, một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh chiếc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Đoạn clip được cho là quay tại khu vực Vikasnagar, Dehradun. Chiếc xe chở ít nhất 10 người khi bị mắc kẹt giữa dòng nước.

Những người lao động này đang trên đường đến một địa điểm khai thác mỏ. Bốn người đã trốn thoát, 6 người khác vẫn mất tích.

Chiếc xe chở công nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Một nhóm thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa của tiểu bang đã được triển khai để thực hiện các hoạt động cứu hộ.

Nhiều tuyến đường bị hư hại, nhà cửa, cửa hàng và một cây cầu bị cuốn trôi sau trận mưa lớn kéo dài qua đêm tại nhiều nơi ở Uttarakhand. Theo hãng thông tấn PTI, nhiều người được báo cáo đã mất tích sau thảm họa này, đồng thời gây ra một số vụ lở đất.

Trích lời Bộ trưởng Quản lý Thảm họa Vinod Kumar Suman cho biết thiệt hại đã được báo cáo từ Sahastradhara và Mal Devta ở Dehradun, cũng như từ Mussoorie.

Các đội đang tham gia vào hoạt động cứu hộ và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi 300 đến 400 người đã được di chuyển đến nơi an toàn, vị quan chức này nhấn mạnh.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

