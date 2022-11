Xây dựng những hang đá khổng lồ chào đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Hang đá Bê – lem “khổng lồ” đang được xây dựng ở Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh trên khu đất có diện tích 2.500m2.

Mùa Giáng sinh năm 2022 đang đến gần, hòa trong không khí hân hoan của bà con giao dân trên cả nước, những ngày này bà con giáo dân giáo họ Hạnh Tiến của Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) đang tất bật để dựng hang đá Bê-lem mừng đón Giáng sinh 2022. Năm nay hang đá “khổng lồ” này được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.500 m2 nằm ngay cạnh nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Hiện nay các giáo dân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng của hang đá.

Vật liệu chính để xây dựng hang đá là cây tre, cây mét và vỏ bao xi măng. Năm nay để xây dựng hang đá Bê – lem “không lồ” trên diện tích 2.500 m2, các bà con giáo dân của Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh đã sử dụng hết hơn 3000 cây tre, cây mét và khoảng 20.000m2 bao xi măng. Tính đến thời điểm hiện tại, các bà con giáo dân của Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh đã khởi công xây dựng hang đá được hơn 20 ngày, công trình được đánh giá đã hoàn thành khoảng hơn 60%.

Hang đá được xây dựng cạnh nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh.

Theo dự kiến, hang đá Bê – lem của Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh sẽ hoàn thành trước lễ Giáng sinh khoảng 15 ngày, để đảm bảo tiến độ đề ra, những ngày này, bà con giáo dân của Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh đang tranh thủ từng giờ, làm ngày đêm để hoàn thành các hạnh mục cuối cùng của hang đá, chuẩn bị cho sự kiện đón Giáng sinh sắp tới.

Tại Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh) thời điểm này, các bà con giáo dân cũng đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hang đá Bê – lem chuẩn bị chào đón Giáng sinh năm 2022. Giáo xứ An Nhiên có 5 giáo xóm, năm nay, giáo xóm An Khang đảm nhận việc thiết kế, xây dựng hang đá, những ngày này bà con giáo dân đang tranh thủ làm ngày đêm hoàn thiện các phần chính của hang đá “khổng lồ”, để bước sang những công đoạn cuối cùng là hoàn thiện những tiểu cảnh, trang trí đèn…

Hang đá của Giáo xứ An Nhiên được xây dựng trước nhà thờ trên khu đất rộng 3.000m2 dọc đường Mai Lão Bạng.

Theo ông Lê Huy Chương, Trưởng Ban giáo xóm An Khang cho biết: Năm nay, hang đá “khổng lồ” được xây dựng ở khu đất rộng 3.000m2, để kịp tiến độ đề ra, các bà con giáo dân đã phải bắt tay vào chuẩn bị và triển khai gần 1 tháng trước, đến nay hang đá đã hoàn thiện khoảng 70 %. Theo dự kiến, khoảng 2 tuần lễ nữa hang đá sẽ hoàn thành những hạng mục cuối cùng và sẵn sàng chào đón mùa Giáng sinh năm 2022.

Hang đá Bê-lem ở Giáo xứ An Nhiên với đường hầm cùng các lối đi có chiều dài 500m, để một người vừa đi tham quan, chụp hình sẽ mất khoảng 15 phút.

“Năm nay hang đá Bê – lem của Giáo xứ An Nhiên được đánh giá công phu và quy mô hơn những năm trước. Để đảm bảo chất lượng của công trình, bà con giáo dân đã sử dụng hết hàng ngàn cây tre, cây mét cùng 10.000 m2 vỏ bao bì xi-măng”. Để từng hạng mục được xây dựng một cách hoàn hảo nhất, đòi hỏi phải có sự đồng lòng của bà con giáo dân, với mục đích cao nhất đó là kịp hoàn thiện hang đá để chào đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc”, ông Lê Huy Chương cho biết thêm.

Tác giả: HOÀNG NGHĨA

Nguồn tin: lsvn.vn