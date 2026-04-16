Xác minh vụ bảo vệ chợ Hà Tĩnh tạm giữ hàng hóa trên vỉa hè

Chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Việc tạm giữ hàng hóa là sai

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi thu gom hàng hóa của một số hộ kinh doanh tại khu vực vỉa hè xung quanh chợ Hà Tĩnh (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Clip bảo vệ chợ Hà Tĩnh tạm giữ hàng hóa của tiểu thương. (Nguồn Facebook PMH)

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc thường phục, sau khi thu giữ rau, củ, quả của người bán, đã đưa toàn bộ hàng hóa lên xe máy chở đi. Người dân cho rằng đây là thành viên của tổ bảo vệ Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh. Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ, đồng thời không đội mũ khi tham gia giao thông.

Ngày 14/4, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, đại diện Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh xác nhận người xuất hiện trong clip là ông Trần Xuân Cường (SN 1980, trú tại TDP 4, phường Thành Sen), Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh, từ năm 2020 đến nay, ông Cường được giao nhiệm vụ đôn đốc lực lượng bảo vệ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ. Tuy nhiên, việc trực tiếp thu giữ hàng hóa của tiểu thương không thuộc chức trách được giao.

Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết, lực lượng bảo vệ gồm khoảng 40 người, chia làm 3 ca trực. Ông Cường phụ trách ca ngày, hoạt động trong phạm vi quản lý được phân công.

“Theo quy chế, cán bộ, nhân viên khi làm nhiệm vụ phải mặc đồng phục, đeo phù hiệu. Tuy nhiên, khoảng 2 năm qua, đơn vị chưa cấp đồng phục do chưa thống nhất tên gọi và logo sau khi có thay đổi về đơn vị hành chính”, ông Long nói.

Liên quan đến việc tạm giữ hàng hóa, đại diện Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết, biện pháp này chủ yếu thực hiện vào buổi chiều nhằm răn đe các trường hợp buôn bán trái quy định trên vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan và vệ sinh môi trường.

“Số hàng hóa này được tạm giữ, cuối buổi mời người bán vào lấy về”, ông Long cho hay. Tuy nhiên, ông Long cũng cho biết quá trình tạm giữ và hoàn trả hàng hóa không lập biên bản.

Sẽ xử lý sau khi có kết luận chính thức

Sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh đã yêu cầu ông Trần Xuân Cường báo cáo, giải trình sự việc.

Theo tường trình, các hình ảnh trong clip được ghi lại trong nhiều thời điểm từ năm 2025 đến 2026, trong đó có 2 lần ông Cường tạm giữ rau, củ, quả của các hộ buôn bán tại khu vực cấm kinh doanh trên vỉa hè.

Đây là khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng họp chợ tự phát, nhất là vào các khung giờ cao điểm, gây mất trật tự, vệ sinh và mỹ quan đô thị. Khu vực này trước đây đã được chính quyền địa phương giao cho Ban Quản lý chợ quản lý.

Trước đó, ngày 6/4, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh đã tổ chức họp chấn chỉnh lực lượng bảo vệ, đồng thời yêu cầu cá nhân liên quan báo cáo bằng văn bản. Cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Thành Sen cung cấp hồ sơ để xác minh, làm rõ vụ việc.

“Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Ban Quản lý chợ sẽ xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan sau khi có kết luận chính thức. Quan điểm của chúng tôi là sai đâu xử lý đó”, ông Long thông tin.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn