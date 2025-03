Xác minh clip ẩu đả có người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 9-3, cộng đồng mạng xã hội chia sẻ clip một người đàn ông mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, choàng khăn rằn, đội mũ phớt đánh nhau với một người đàn ông khác.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Một số người nhận định đây là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên), hay được biết với tên gọi Qua, bởi phong cách ăn mặc.

...

Theo clip, người đàn ông được cho là Qua đã cầm một vật dụng tấn công và xô đẩy với một người đàn ông khác. Vụ việc cũng được một người đàn ông đứng ra can ngăn.

Clip sau đó gây xôn xao mạng xã hội, để lại nhiều ý kiến trái chiều, song không rõ địa điểm cũng như danh tính người trong clip.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một quán cà phê ở đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP HCM). Theo nhân chứng, người đàn ông được đồn đoán là Qua không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Hiện Công an phường An Khánh đang xác minh vụ việc trên sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động