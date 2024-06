Clip: Hai tài xế lao vào đánh nhau giữa đường khiến học sinh ngơ ngác

Your browser does not support the video tag.

Bạo lực bùng lên khi tài xế xe buýt chở học sinh tấp vào lề để tranh cãi với một tài xế khác trên đường A47 ở Norfolk, bang Virginia, Mỹ.

Hai người đàn ông sau đó bắt đầu đánh nhau trước sự chứng kiến của các học sinh từ trường trung học Thorpe St Andrew ở Norwich.

Đoạn clip ghi lại cho thấy người đàn ông mặc áo phông xám tung cú đấm đầu tiên, kích động bạo lực. Tài xế xe buýt của trường, được cho là tên Ken, sau đó đã chống trả. Anh ta cố gắng vật người lái xe kia xuống đất. Khi tài xế ô tô đứng dậy, anh ta tiếp tục chửi bới tài xế xe buýt.

Tài xế xe buýt được cho là nhà thầu và không làm việc trực tiếp cho trường Thorpe St Andrew High.

Người phát ngôn của Hội đồng hạt Norfolk cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã biết về một vụ việc liên quan đến người điều hành dịch vụ vận chuyển trường học. Chúng tôi đang điều tra và sẽ giải quyết vụ việc".

Người phát ngôn của Cảnh sát Norfolk cho biết: "Cảnh sát được gọi đến để báo cáo về một cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông trên đường A47 gần bùng binh Brundall vào chiều 4/6. Vụ việc liên quan đến một tài xế xe buýt và một tài xế ô tô. Trong thời gian xảy ra sự việc, con đường đã bị tắc nghẽn trong một thời gian ngắn. Sự việc hiện đang được điều tra."

Người phát ngôn của trường Thorpe St Andrew High cho biết: "Vụ việc xảy ra trên tuyến đường từ nhà đến trường. Họ đang điều tra vụ việc và sẽ làm việc với cảnh sát.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cuộc điều tra của họ khi cần thiết và sự cố như vậy sẽ không xảy ra nữa. Vì cuộc điều tra của cảnh sát đang diễn ra nên chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm".

