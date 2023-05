Vụ tứ chi trong túi xách bị cháy: Nạn nhân là nam giới

Theo đó, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 - 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,55m – 1,59m, trên hai bàn tay có gắn móng giả; thời gian chết vào khoảng ngày 14/5/2023; phần thi thể được đặt trong một túi màu đỏ bị đốt cháy xém.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang ráo riết triển khai lực lượng điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng hỗ trợ phá án.

... Hiện trường nơi phát hiện túi xách bị cháy có chứa tứ chi người.



Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin về nhân thân lai lịch của nạn nhân có đặc điểm như trên hoặc có người thân bị mất tích có đặc điểm tương đồng đề nghị chủ động liên hệ cho Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương (số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; số điện thoại 0274.3824087), Công an địa phương nơi gần nhất hoặc liên hệ Điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại 0368.977776 để phối hợp giải quyết.



