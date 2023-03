Vụ con trai giết mẹ ở quận 12: Bất ngờ với lời khai

Vàng lúc bị công an nổ súng bắn vào chân khống chế tại hiện trường



Liên quan đến vụ “Nổ súng khống chế con trai giết mẹ” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 31-3, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này.

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 ngày 30-3, Công an phường Tân Thới Hiệp (quận 12) nhận tin báo của chị Th. (sinh năm 1993, ngụ quận 12) về việc trong căn nhà tại tổ 4A, hẻm TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 xảy ra vụ án giết người.

Nạn nhân là bà P.T.M.N. (sinh năm 1968, là mẹ của chị Th.). Chị Th. cho biết, người sát hại mẹ mình là Vàng, là anh ruột của chị và cũng là con bà N..

Khi công an có mặt tại nhà, Vàng dùng dao chống trả lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Trước hành động trên, công an đã nổ 3 phát súng chỉ thiên yêu cầu Vàng buông dao.

Tuy nhiên, Vàng không chấp hành buộc công an phải nổ súng bắn vào chân đối tượng để khống chế. Sau đó, Vàng được công an đưa về trụ sở lấy lời khai.

Qua kiểm tra, Vàng âm tính với chất ma túy. Vàng khai do không có việc làm, hay tụ tập bạn bè nên thường xuyên bị mẹ la mắng và không kìm chế được nên đã dùng dao sát hại mẹ mình. Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn nên Vàng dùng dao sát hại mẹ là bà N. rồi vứt các phần thi thể xung quanh nhà.

