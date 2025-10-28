Vụ chia quà cứu trợ 5 lạng gạo và nửa chai nước ngọt: Đề nghị họp rút kinh nghiệm

Sáng 28/10, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương vừa mới làm việc với Bí thư, Trưởng thôn Hồng Tiến để làm rõ sự việc ở thôn này chia quà ủng hộ khắc phục bão lũ mỗi hộ được 5 lạng gạo, nửa chai nước ngọt.

Nghi Xuân là địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua.



Sau bão số 10, xã Nghi Xuân được một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ 5,4 tấn gạo và hơn 260 thùng nước ngọt. Toàn xã có 39 thôn, trong đó thôn Hồng Lam không nhận vì đã được nhiều đoàn khác hỗ trợ.

Với 38 thôn còn lại, xã chia đều mỗi thôn khoảng 1,3 tạ gạo và 7 thùng nước ngọt, thôn đông dân được nhận thêm 3 yến gạo.

Về tại thôn Hồng Tiến, cán bộ cơ sở đã chia đều 1,3 tạ gạo và 7 thùng nước ngọt cho 16 tổ liên gia để các tổ tự bình xét.

...

Toàn bộ cả thôn ai cũng được nhận quà như vậy, không riêng gì các gia đình bị thiệt hại lớn hay các gia đình có hoàn cảnh. Vì vậy, dẫn đến việc mỗi người dân chỉ được 5 lạng gạo (0,5kg) và nửa chai nước ngọt.

"Việc chia đều quà cứu trợ của các tổ chức thiện quyện cho người dân thì không sai. Tuy nhiên, do số lượng quá ít nên việc làm trên dẫn đến phản cảm. Địa phương đã đề nghị Bí thư, Trưởng thôn họp lại với người dân để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm", đại diện UBND xã Nghi Xuân nói.

Thời gian vừa qua, để giúp đỡ bà con, nhiều đoàn từ thiện đã về cứu trợ với những món quà ý nghĩa.



Hiện, sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội gây ra xôn xao dư luận, có nhiều luồng ý kiến về vụ việc này. Một số ý kiến cho rằng nên lựa chọn những hộ khó khăn hơn để trao hỗ trợ tối thiểu cũng được 5kg gạo/hộ chứ không nên chia đều để rồi nhận được quá ít ỏi như vậy.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, bão số 10 khiến 1 người tử vong, 17 người bị thương; gần 91.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu bị đổ ngã, hàng nghìn con gia cầm bị chết, 977,6ha thủy sản bị ngập; 2.069 cột điện đổ gãy, toàn tỉnh mất điện diện rộng từ 21h ngày 28/9; 427 điểm trường, 75 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái… Ước tính sơ bộ, thiệt hại do bão số 10 gây ra cho Hà Tĩnh trên 6.000 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn